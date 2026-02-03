Cloetta AB Aktie

WKN DE: A0RDJD / ISIN: SE0002626861

03.02.2026 07:01:06

Ausblick: Cloetta (B) zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Cloetta (B) stellt am 04.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,625 SEK gegenüber 0,550 SEK im Vorjahresquartal.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 2 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 1,27 Prozent auf 2,26 Milliarden SEK. Im Vorjahresviertel hatte Cloetta (B) noch 2,29 Milliarden SEK umgesetzt.

2 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 2,37 SEK je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Gewinn. Damals waren 1,67 SEK je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 8,55 Milliarden SEK, gegenüber 8,61 Milliarden SEK im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

