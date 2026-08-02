Ausblick: Clorox präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Clorox präsentiert in der am 03.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

15 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,64 USD gegenüber 2,68 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 11 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 1,91 Milliarden USD – ein Minus von 3,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Clorox 1,99 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 17 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 5,52 USD, gegenüber 6,52 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt 6,68 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 7,10 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.at