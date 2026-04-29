Ausblick: Clorox verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Clorox äußert sich am 30.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

Im Schnitt gehen 15 Analysten von einem Gewinn von 1,55 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 1,50 USD je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Clorox in dem im März abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,07 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 1,67 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,67 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,87 USD, gegenüber 6,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 6,51 Milliarden USD im Vergleich zu 7,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at