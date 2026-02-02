Clorox Aktie

Clorox für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 856678 / ISIN: US1890541097

02.02.2026 07:01:06

Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clorox lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,43 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clorox 1,54 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,76 Prozent auf 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Clorox noch 1,69 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,88 USD, gegenüber 6,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 6,48 Milliarden USD im Vergleich zu 7,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at

Aktien in diesem Artikel

Clorox 95,00 3,83% Clorox

Börse aktuell - Live Ticker

Asiens Börsen rutschen ab
In Fernost geht es zum Start in den Februar deutlich nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

