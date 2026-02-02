Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clorox lädt am 03.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,43 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clorox 1,54 USD je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 12 Analysten im Schnitt eine Abschwächung von 2,76 Prozent auf 1,64 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Clorox noch 1,69 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 18 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 5,88 USD, gegenüber 6,52 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 15 Analysten durchschnittlich 6,48 Milliarden USD im Vergleich zu 7,10 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at