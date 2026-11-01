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01.11.2026 07:01:06

Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Clorox wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

15 Analysten schätzen, dass Clorox für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 31,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,88 Milliarden USD gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,69 USD im Vergleich zu 4,81 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden USD, gegenüber 6,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.

Redaktion Finanzen.net

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