Clorox Aktie
WKN: 856678 / ISIN: US1890541097
|
01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Clorox wird am 02.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
15 Analysten schätzen, dass Clorox für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,07 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,650 USD je Aktie erwirtschaftet.
Den Umsatz betreffend erwarten 12 Analysten einen Zuwachs von 31,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 1,88 Milliarden USD gegenüber 1,43 Milliarden USD im Vorjahrszeitraum.
Für das Fiskaljahr rechnen 18 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,69 USD im Vergleich zu 4,81 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 15 Analysten durchschnittlich bei 7,63 Milliarden USD, gegenüber 6,72 Milliarden USD im vorigen Jahr.
Redaktion Finanzen.net
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Clorox
|
07:01
|Ausblick: Clorox zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
28.10.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
21.10.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
|
18.10.26
|Erste Schätzungen: Clorox präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
|
14.10.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Clorox-Investment von vor 5 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
07.10.26
|S&P 500-Titel Clorox-Aktie: So viel hätte eine Investition in Clorox von vor 3 Jahren gekostet (finanzen.at)
|
30.09.26
|S&P 500-Wert Clorox-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Clorox von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
|
23.09.26
|S&P 500-Papier Clorox-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Clorox von vor 10 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Clorox
Aktien in diesem Artikel
|Clorox
|78,60
|-0,68%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKI-Sorgen bremsen: ATX geht tiefer ins Wochenende -- DAX letztlich im Minus -- Wall Street mit Verlusten -- Asiens Börsen zum Handelsende mehrheitlich schwächer - Nikkei & KOSPI tiefrot
Vor dem Wochenende gaben der heimische sowie der deutsche Aktienmarkt nach. Die Wall Street gab klar nach. An den Börsen in Fernost waren überwiegend rote Vorzeichen zu sehen.