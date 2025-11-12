Ausblick: Cloudastructure A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Cloudastructure A wird am 13.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Verlust von -0,090 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Cloudastructure A noch -0,120 USD je Aktie verloren.

1 Analyst geht von einer Umsatzsteigerung von 182,05 Prozent auf 1,1 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 0,4 Millionen USD in den Büchern gestanden.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr hat 1 Analyst seine Schätzung abgegeben. Der Experte erwartet einen Verlust von -0,460 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier -0,450 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz geht 1 Analyst von insgesamt 3,6 Millionen USD aus im Gegensatz zu 1,4 Millionen USD Jahresumsatz im Vorjahr.

