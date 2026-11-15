Cloudastructur a Aktie
WKN DE: A42HC7 / ISIN: US18912E3062
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15.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudastructure A mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Cloudastructure A wird am 16.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.
Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -2,415 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -3,160 USD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal soll Cloudastructure A im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 2,0 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,5 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 37,93 Prozent gesteigert.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 2 Analysten im Schnitt ein Verlust je Aktie von -9,885 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es -13,080 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 2 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,2 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 5,1 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion Finanzen.net
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