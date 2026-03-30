Ausblick: Cloudastructure A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Cloudastructure A öffnet am 31.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Cloudastructure A für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,105 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,090 USD je Aktie erwirtschaftet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten ein Plus von 193,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 1,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 0,4 Millionen USD umgesetzt.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr gehen 2 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -0,485 USD aus, während im Fiskalvorjahr -0,450 USD vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 4,6 Millionen USD in den Büchern stehen werden, gegenüber vorherig generierten 1,4 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at