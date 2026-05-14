Cloudastructur a Aktie
WKN DE: A40U15 / ISIN: US18912E2072
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14.05.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudastructure A stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor
Cloudastructure A wird am 15.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.03.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt -0,090 USD. Dies würde einen Gewinn von 43,75 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal bedeuten, in welchem Cloudastructure A -0,160 USD je Aktie vermeldete.
2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 89,19 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 0,7 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Cloudastructure A für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,4 Millionen USD aus.
Insgesamt erwarten 2 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Verlust von -0,310 USD je Aktie, gegenüber -0,440 USD je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 2 Analysten durchschnittlich auf 8,5 Millionen USD fest. Im Vorjahr waren noch 5,1 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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