Cloudastructur a Aktie
WKN DE: A42HC7 / ISIN: US18912E3062
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13.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudastructure A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Cloudastructure A wird am 14.08.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
2 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Verlust von -2,850 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -3,430 USD je Aktie erzielt worden.
2 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 1,6 Millionen USD – das wäre ein Zuwachs von 44,95 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,1 Millionen USD umgesetzt worden waren.
Für das Fiskaljahr rechnen 2 Analysten im Durchschnitt mit einem Verlust je Aktie von -10,800 USD, gegenüber -13,080 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 2 Analysten durchschnittlich auf 8,2 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 5,1 Millionen USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
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