Cloudberry Clean Energy AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P85S / ISIN: NO0010876642
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19.08.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudberry Clean Energy AS Registered gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Cloudberry Clean Energy AS Registered wird am 19.08.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,017 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren -0,050 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Quartal soll Cloudberry Clean Energy AS Registered nach den Prognosen von 4 Analysten 212,4 Millionen NOK umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 138,66 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 89,0 Millionen NOK umgesetzt worden.
Die Schätzungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,715 NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,200 NOK einfahren können. Beim Umsatz gehen 4 Analysten von durchschnittlich 1,16 Milliarden NOK aus, nachdem im Vorjahr 511,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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