Cloudberry Clean Energy AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P85S / ISIN: NO0010876642
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Cloudberry Clean Energy AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Cloudberry Clean Energy AS Registered wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,031 NOK gegenüber 0,280 NOK im Vorjahresquartal.
Das vergangene Quartal soll Cloudberry Clean Energy AS Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 286,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 145,18 Prozent gesteigert.
Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 NOK je Aktie, gegenüber 0,200 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 511,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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