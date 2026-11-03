Ausblick: Cloudberry Clean Energy AS Registered legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Cloudberry Clean Energy AS Registered wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

1 Analyst prognostiziert einen Verlust je Aktie von -0,031 NOK gegenüber 0,280 NOK im Vorjahresquartal.

Das vergangene Quartal soll Cloudberry Clean Energy AS Registered im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 286,9 Millionen NOK abgeschlossen haben – das erwarten 4 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 117,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren, um 145,18 Prozent gesteigert.

Insgesamt erwarten 3 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 1,05 NOK je Aktie, gegenüber 0,200 NOK je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 1,34 Milliarden NOK fest. Im Vorjahr waren noch 511,0 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Redaktion Finanzen.net