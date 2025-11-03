Cloudberry Clean Energy AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A2P85S / ISIN: NO0010876642
|
03.11.2025 07:01:06
Ausblick: Cloudberry Clean Energy AS Registered stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
Cloudberry Clean Energy AS Registered stellt am 04.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.
1 Analyst schätzt, dass Cloudberry Clean Energy AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,060 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es ebenfalls -0,060 NOK je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite soll Cloudberry Clean Energy AS Registered 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 117,8 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 81,28 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered 65,0 Millionen NOK umsetzen können.
Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,010 NOK, gegenüber 0,330 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 551,3 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Vorjahr 382,0 Millionen NOK generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
