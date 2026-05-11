Ausblick: Cloudberry Clean Energy AS Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Cloudberry Clean Energy AS Registered wird am 12.05.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,127 NOK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Cloudberry Clean Energy AS Registered ein EPS von -0,060 NOK je Aktie vermeldet.

Cloudberry Clean Energy AS Registered soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 212,3 Millionen NOK abgeschlossen haben – davon gehen 3 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 86,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 114,0 Millionen NOK erwirtschaftet worden waren.

Für das Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,273 NOK im Vergleich zu 0,200 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich bei 796,8 Millionen NOK, gegenüber 511,0 Millionen NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at