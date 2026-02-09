Ausblick: Cloudberry Clean Energy AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Cloudberry Clean Energy AS Registered lädt am 10.02.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2025 endete.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,010 NOK gegenüber -0,060 NOK im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten ein Plus von 50,60 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 174,7 Millionen NOK. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 116,0 Millionen NOK umgesetzt.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,150 NOK, gegenüber 0,330 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 4 Analysten durchschnittlich auf 551,3 Millionen NOK geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 382,0 Millionen NOK erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at