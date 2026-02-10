Ausblick: Cloudflare präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Cloudflare wird am 10.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.

Die Prognosen von 29 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,271 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Cloudflare noch ein Verlust pro Aktie von -0,040 USD in den Büchern gestanden.

27 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 591,3 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 28,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 460,0 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr wird von 32 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,914 USD prognostiziert. Ein Fiskaljahr zuvor waren es -0,230 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 31 Analysten im Schnitt, dass im jüngst beendeten Fiskaljahr insgesamt 2,14 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,67 Milliarden USD im Zeitraum des vorigen Fiskaljahres.

