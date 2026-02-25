Clover Health Investments a Aktie
WKN DE: A2QJXX / ISIN: US18914F1030
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Clover Health Investments A präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Clover Health Investments A wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -0,102 USD. Im Vorjahresquartal waren -0,040 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Clover Health Investments A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 46,22 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 492,7 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 336,9 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Verlust je Aktie von -0,173 USD, gegenüber -0,090 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 1,98 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,37 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.at
