Ausblick: Clover Health Investments A stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Clover Health Investments A veröffentlicht am 04.11.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Im Schnitt gehen 5 Analysten von einem Verlust von -0,005 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,050 USD je Aktie erzielt worden.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 740,1 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 49,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 496,7 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,055 USD im Vergleich zu -0,170 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 5 Analysten durchschnittlich bei 2,95 Milliarden USD, gegenüber 1,92 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion Finanzen.net