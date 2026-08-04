Ausblick: Clover Health Investments A vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Clover Health Investments A lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,039 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Clover Health Investments A -0,020 USD je Aktie verloren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Clover Health Investments A in dem im Juni abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 52,49 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 728,3 Millionen USD im Vergleich zu 477,6 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 0,039 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,170 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 2,91 Milliarden USD, gegenüber 1,92 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at