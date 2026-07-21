CME Grou a Aktie

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WKN DE: A0MW32 / ISIN: US12572Q1058

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21.07.2026 07:01:06

Ausblick: CME Group A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CME Group A stellt am 22.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 2,91 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CME Group A noch ein Gewinn pro Aktie von 2,81 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CME Group A in dem im Juni abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,59 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 10 Analysten durchschnittlich bei 1,68 Milliarden USD im Vergleich zu 1,69 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

16 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 12,15 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 11,16 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 6,98 Milliarden USD, gegenüber 6,52 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at

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