Ausblick: CME Group A präsentiert Quartalsergebnisse

CME Group A stellt am 04.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 2,75 USD. Dies würde einem Zuwachs von 14,58 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem CME Group A 2,40 USD je Aktie vermeldete.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CME Group A in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 8,00 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 9 Analysten durchschnittlich bei 1,65 Milliarden USD im Vergleich zu 1,53 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 15 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 11,17 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 9,67 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 6,52 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 6,13 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at