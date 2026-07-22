Ausblick: CMS Energy legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CMS Energy wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 23.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,453 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CMS Energy 0,660 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CMS Energy im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 1,88 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 5 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 2,10 Prozent gesteigert.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 15 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 3,88 USD, gegenüber 3,53 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 11 Analysten durchschnittlich auf 8,94 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 8,54 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at