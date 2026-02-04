Ausblick: CMS Energy öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

CMS Energy veröffentlicht am 05.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 12 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,939 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte CMS Energy 0,880 USD je Aktie erwirtschaftet.

5 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 5,30 Prozent auf 1,88 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,99 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 14 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,59 USD je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 3,33 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 11 Analysten durchschnittlich auf 8,20 Milliarden USD, gegenüber 7,52 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.at