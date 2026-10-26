Ausblick: CMS Energy präsentiert Quartalsergebnisse

CMS Energy wird am 27.10.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Prognosen von 12 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,35 USD je Aktie gegenüber 0,920 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Im abgelaufenen Quartal soll CMS Energy nach den Prognosen von 6 Analysten 2,23 Milliarden USD umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 10,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 2,02 Milliarden USD umgesetzt worden.

15 Analysten geben in Bezug auf das laufende Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,87 USD je Aktie aus. Im Vorjahr waren 3,53 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 11 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt von 8,99 Milliarden USD, gegenüber 8,54 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at