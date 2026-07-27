Ausblick: CMS Energy vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

CMS Energy wird am 28.07.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

13 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,359 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 45,61 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,660 USD je Aktie erzielt worden waren.

CMS Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,87 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 6 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,99 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,84 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 15 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 3,87 USD je Aktie, gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 11 Analysten durchschnittlich bei 9,00 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 8,54 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at