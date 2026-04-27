Ausblick: CMS Energy zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

CMS Energy stellt am 28.04.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Prognosen von 13 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,10 USD je Aktie gegenüber 1,01 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 6 Analysten ein Plus von 0,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,46 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 2,45 Milliarden USD umgesetzt.

Die Prognosen von 15 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,88 USD, gegenüber 3,53 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 11 Analysten durchschnittlich 8,70 Milliarden USD im Vergleich zu 8,54 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at