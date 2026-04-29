Ausblick: CNH Industrial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

CNH Industrial wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.04.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2026 abgelaufen ist.

16 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,004 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 96,00 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,100 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll CNH Industrial in dem im März abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 0,74 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 3,80 Milliarden USD im Vergleich zu 3,83 Milliarden USD im Vorjahresquartal.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 18 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,421 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,410 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 10 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 17,77 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 18,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at