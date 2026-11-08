CNH Industrial Aktie
WKN DE: A1W599 / ISIN: NL0010545661
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08.11.2026 07:01:06
Ausblick: CNH Industrial informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
CNH Industrial öffnet am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal.
16 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,096 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,060 USD erwirtschaftet worden.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CNH Industrial in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,71 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 8 Analysten durchschnittlich bei 4,52 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 4,40 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,446 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 18,27 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.
Redaktion Finanzen.net
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