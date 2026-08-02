Ausblick: CNH Industrial stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CNH Industrial lädt am 03.08.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

17 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,104 USD gegenüber 0,170 USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 9 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,77 Milliarden USD – ein Plus von 1,24 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem CNH Industrial 4,71 Milliarden USD erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr prognostizieren 18 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 0,411 USD, gegenüber 0,410 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 17,87 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 18,10 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at