Ausblick: CNH Industrial veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal
CNH Industrial wird am 17.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.
Die Prognosen von 16 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,108 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CNH Industrial noch ein Gewinn pro Aktie von 0,140 USD in den Büchern gestanden.
Die Schätzungen von 8 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 4,96 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 1,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 4,88 Milliarden USD in den Büchern standen.
17 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,468 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,990 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 17,88 Milliarden USD, gegenüber 19,85 Milliarden USD im vorherigen Zeitraum, aus.
