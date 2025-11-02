Ausblick: CNO Financial Group gewährt Anlegern Blick in die Bücher

CNO Financial Group stellt am 03.11.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

8 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,917 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 918,89 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,090 USD je Aktie erzielt worden waren.

2 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 15,03 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,15 Milliarden USD. Dementsprechend gehen die Experten bei CNO Financial Group für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 973,5 Millionen USD aus.

Die Prognosen von 8 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 3,75 USD, gegenüber 3,74 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 2 Analysten durchschnittlich 3,91 Milliarden USD im Vergleich zu 4,51 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at