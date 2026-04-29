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WKN DE: A1CYFY / ISIN: US12621E1038

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: CNO Financial Group gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

CNO Financial Group stellt am 30.04.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,937 USD gegenüber 0,130 USD im Vorjahresquartal.

CNO Financial Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,47 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 988,8 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 4,39 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 2 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 4,05 Milliarden USD, gegenüber 4,50 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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