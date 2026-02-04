Ausblick: CNO Financial Group legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CNO Financial Group stellt am 05.02.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.

6 Analysten schätzen, dass CNO Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,21 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,58 USD je Aktie erwirtschaftet.

Das vergangene Quartal soll CNO Financial Group mit einem Umsatz von insgesamt 1,00 Milliarden USD abgeschlossen haben – das erwarten 2 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,11 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 9,78 Prozent verringert.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 6 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 4,14 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 3,74 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 3,91 Milliarden USD aus, im Gegensatz zu 4,51 Milliarden USD im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at