Ausblick: CNO Financial Group legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

CNO Financial Group wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 30.07.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten schätzen, dass CNO Financial Group für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,972 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,910 USD je Aktie erwirtschaftet.

CNO Financial Group soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 999,5 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 2 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einem Abschlag von 14,02 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,16 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,42 USD je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,30 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 2 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,05 Milliarden USD, gegenüber 4,50 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at