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WKN DE: A1CYFY / ISIN: US12621E1038

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: CNO Financial Group präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

CNO Financial Group stellt am 29.10.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

7 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 1,10 USD aus. Im letzten Jahr hatte CNO Financial Group einen Gewinn von 0,240 USD je Aktie eingefahren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CNO Financial Group in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,08 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 1,01 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 1,20 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,75 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,30 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 4,07 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 4,50 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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