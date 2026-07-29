Ausblick: CNX Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

CNX Resources wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,602 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CNX Resources ein EPS von 2,53 USD je Aktie vermeldet.

In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 475,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 12,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CNX Resources einen Umsatz von 541,3 Millionen USD eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD im Vergleich zu 3,98 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,14 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at