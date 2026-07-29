CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H8TZ / ISIN: US12653C1080
|
29.07.2026 07:01:06
Ausblick: CNX Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
CNX Resources wird am 30.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 12 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,602 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte CNX Resources ein EPS von 2,53 USD je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz gehen 7 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 475,2 Millionen USD aus – eine Minderung von 12,22 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte CNX Resources einen Umsatz von 541,3 Millionen USD eingefahren.
Für das Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,91 USD im Vergleich zu 3,98 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 2,15 Milliarden USD, gegenüber 2,14 Milliarden USD ein Jahr zuvor.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CNX Resources Corporation Registered Shs
|
29.07.26
|Ausblick: CNX Resources legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor (finanzen.net)
|
15.07.26
|Erste Schätzungen: CNX Resources legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
29.04.26
|Ausblick: CNX Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
|
15.04.26
|Erste Schätzungen: CNX Resources veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal (finanzen.net)