CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H8TZ / ISIN: US12653C1080
|
29.10.2025 07:01:06
Ausblick: CNX Resources öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal
CNX Resources öffnet am 30.10.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal.
Im Schnitt gehen 11 Analysten von einem Gewinn von 0,369 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,370 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite erwarten 10 Analysten ein Plus von 29,55 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 434,3 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 335,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 9 Analysten auf das laufende Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,13 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,600 USD vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 11 Analysten auf durchschnittlich 1,90 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 1,44 Milliarden USD in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
