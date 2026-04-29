Ausblick: CNX Resources stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

CNX Resources wird am 30.04.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 14 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,932 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei CNX Resources noch ein Verlust pro Aktie von -1,340 USD in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend erwarten 8 Analysten eine Verringerung von 6,08 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 573,5 Millionen USD gegenüber 610,6 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Einen Ausblick auf das laufende Fiskaljahr geben 14 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Gewinn von 2,90 USD je Aktie, gegenüber 3,98 USD je Aktie im Vorjahreszeitraum. Den Jahresumsatz sahen 9 Analysten durchschnittlich bei 2,05 Milliarden USD. Im Vorjahr waren 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at