CNX Resources Corporation Registered Shs Aktie
WKN DE: A2H8TZ / ISIN: US12653C1080
|
28.01.2026 07:01:06
Ausblick: CNX Resources verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel
CNX Resources präsentiert in der am 29.01.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Im Schnitt gehen 14 Analysten von einem Gewinn von 0,376 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -0,970 USD je Aktie erzielt worden.
Auf der Umsatzseite prognostizieren 9 Analysten ein Plus von 4,53 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 438,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 419,6 Millionen USD umgesetzt.
Für das jüngste Fiskaljahr rechnen 14 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,18 USD, gegenüber -0,600 im entsprechenden Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 2,06 Milliarden USD geschätzt, nachdem im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 1,44 Milliarden USD generiert wurden.
Redaktion finanzen.at
