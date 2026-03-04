Ausblick: CO2 Capsol AS Registered präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

CO2 Capsol AS Registered lässt sich am 05.03.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird CO2 Capsol AS Registered die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

1 Analyst geht von einem Verlust je Aktie von -0,290 NOK aus. Im Vorjahresquartal waren 0,050 NOK je Aktie erwirtschaftet worden.

1 Analyst geht von einer Umsatzabschwächung um 63,98 Prozent auf 13,0 Millionen NOK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 36,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Einen Ausblick auf das zuletzt abgelaufene Fiskaljahr geben 2 Analysten ab. Sie prognostizieren durchschnittlich einen Verlust von -1,185 NOK je Aktie, gegenüber -0,540 NOK je Aktie im Fiskalvorjahr. Den Jahresumsatz sahen 2 Analysten durchschnittlich bei 73,0 Millionen NOK. Im Fiskaljahr zuvor waren 94,2 Millionen NOK erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at