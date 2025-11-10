Ausblick: CO2 Capsol AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse

CO2 Capsol AS Registered lädt am 11.11.2025 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst schätzt, dass CO2 Capsol AS Registered im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,270 NOK je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -0,090 NOK je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CO2 Capsol AS Registered in dem im September abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 30,46 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 15,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 21,6 Millionen NOK in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 2 Analysten im Schnitt mit einem Verlust von -1,140 NOK je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Verlust von -0,540 NOK je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 2 Analysten durchschnittlich auf 77,5 Millionen NOK, gegenüber 94,2 Millionen NOK im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at