CO2 Capsol AS Registered Shs Aktie
WKN DE: A3C90T / ISIN: NO0010923121
|
23.02.2026 07:01:06
Ausblick: CO2 Capsol AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
CO2 Capsol AS Registered äußert sich am 24.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsverlust je Aktie von -0,290 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,050 NOK je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll CO2 Capsol AS Registered in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 63,98 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 13,0 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 36,1 Millionen NOK in den Büchern gestanden.
Der Ausblick von 2 Analysten auf das beendete Fiskaljahr beläuft sich im Durchschnitt auf einen Verlust je Aktie von -1,185 NOK. Im entsprechend vorherigen Fiskaljahr hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -0,540 NOK vermelden können. Auf der Umsatzseite belaufen sich die Erwartungen von 2 Analysten auf durchschnittlich 73,0 Millionen NOK, nachdem im Fiskaljahr zuvor 94,2 Millionen NOK in den Büchern standen.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu CO2 Capsol AS Registered Shs
|
07:01
|Ausblick: CO2 Capsol AS Registered zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
09.02.26
|Erste Schätzungen: CO2 Capsol AS Registered präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.11.25
|Ausblick: CO2 Capsol AS Registered präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu CO2 Capsol AS Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|CO2 Capsol AS Registered Shs
|0,42
|0,00%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX beendet die Woche in Grün -- DAX schlussendlich im Plus --Wall Street schließt fester -- Asiens Börsen letztlich tiefrot
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag leicht aufwärts. Der deutsche Aktienmarkt bewegte sich unterdessen etwas höher. Die Wall Street zeigte sich zum Wochenende in Grün. Die Börsen in Asien präsentierten sich zum Wochenschluss mit schwacher Tendenz.