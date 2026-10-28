Coastal Financial Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A2JQ2L / ISIN: US19046P2092

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28.10.2026 07:01:06

Ausblick: Coastal Financial legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coastal Financial stellt am 29.10.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 4 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,962 USD je Aktie gegenüber 0,880 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz einen Abschlag von 9,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 175,8 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 158,9 Millionen USD aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 3 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 1,23 USD, gegenüber 3,06 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 3 Analysten im Durchschnitt 629,1 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 661,6 Millionen USD generiert worden waren.

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