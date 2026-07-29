Ausblick: Coastal Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Coastal Financial wird am 30.07.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 1,01 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,710 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite soll Coastal Financial 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 148,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 1,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Coastal Financial 150,9 Millionen USD umsetzen können.

Für das Fiskaljahr rechnen 4 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 4,50 USD im Vergleich zu 3,06 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 607,6 Millionen USD, gegenüber 661,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.at