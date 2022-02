Ausblick: Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B lädt am 24.02.2022 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 31.12.2021 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,71 MXN. Im Vorjahresquartal waren 1,51 MXN je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Coca-Cola Femsa SAB de CV Cons of 5 B in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 4,85 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 51,50 Milliarden MXN. Im Vorjahresviertel waren noch 49,12 Milliarden MXN in den Büchern gestanden.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 13 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 6,38 MXN, gegenüber 4,91 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 13 Analysten durchschnittlich auf 192,39 Milliarden MXN geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 183,94 Milliarden MXN erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at