Ausblick: Coca-Cola stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Coca-Cola gewährt einen Blick in die Bücher - die Prognosen der Experten.

Coca-Cola stellt am 10.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Im Durchschnitt erwarten 16 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,565 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,510 USD je Aktie vermeldet.

15 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 6,49 Prozent auf 12,05 Milliarden USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 11,32 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Mit Blick auf das abgelaufene Fiskaljahr erwarten 21 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,99 USD, während im vorherigen Zeitraum noch 2,46 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 18 Analysten im Schnitt davon aus, dass im jüngst vergangenen Fiskaljahr insgesamt 48,27 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im entsprechenden Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres noch 46,77 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at