Ausblick: COCA-COLA WEST öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

COCA-COLA WEST wird am 13.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt geht 1 Analyst von einem Verlust von -6,100 JPY je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren -15,030 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll COCA-COLA WEST in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 2,11 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 2 Analysten durchschnittlich bei 220,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren noch 216,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -290,227 JPY aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 40,76 JPY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten im Durchschnitt 902,84 Milliarden JPY, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 892,68 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at