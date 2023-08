Ausblick: COCA-COLA WEST präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

COCA-COLA WEST wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 09.08.2023 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2023 abgelaufen ist.

2 Analysten gehen im Schnitt von einem Verlust je Aktie von -15,445 JPY aus. Im Vorjahresquartal waren -18,580 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 220,68 Milliarden JPY aus – eine Steigerung von 6,56 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte COCA-COLA WEST einen Umsatz von 207,10 Milliarden JPY eingefahren.

Für das Fiskaljahr erwarten 8 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -20,132 JPY im Vergleich zu -45,000 JPY im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 8 Analysten durchschnittlich bei 846,90 Milliarden JPY, gegenüber 807,43 Milliarden JPY ein Jahr zuvor.

