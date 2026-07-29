Ausblick: COCA-COLA WEST vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

COCA-COLA WEST wird am 30.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass COCA-COLA WEST im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 21,64 JPY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch -341,350 JPY je Aktie gewesen.

Im abgelaufenen Quartal soll COCA-COLA WEST nach den Prognosen von 4 Analysten 233,89 Milliarden JPY umgesetzt haben. Das entspricht einer Steigerung um 2,50 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 228,18 Milliarden JPY umgesetzt worden.

Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 143,66 JPY je Aktie, gegenüber -296,510 JPY je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 916,19 Milliarden JPY fest. Im Vorjahr waren noch 893,81 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at