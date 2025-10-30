COCA-COLA WEST Aktie
Ausblick: COCA-COLA WEST zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
COCA-COLA WEST veröffentlicht am 31.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 78,71 JPY. Das entspräche einem Zuwachs von 37,03 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 57,44 JPY erwirtschaftet wurden.
Die Schätzungen von 2 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 268,08 Milliarden JPY – ein Plus von 1,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem COCA-COLA WEST 265,16 Milliarden JPY erwirtschaften konnte.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Verlust von -287,738 JPY je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 40,76 JPY je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 9 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 906,84 Milliarden JPY, gegenüber 892,68 Milliarden JPY im Vorjahr.
